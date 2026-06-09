Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)

Le Centre hospitalier William Morey (CHWM) annonce le développement d’une nouvelle activité au sein de son plateau de cardiologie interventionnelle (PCI) : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP) chez des patients ayant présenté un Accident Vasculaire Cérébral (AVC). Les trois premières interventions ont été réalisées avec succès ce lundi

Qu’est-ce que le Foramen Ovale Perméable (FOP) ?

Avant la naissance, le cœur du fœtus possède une petite ouverture naturelle entre les deux oreillettes (droite et gauche) appelée foramen ovale. Elle permet au sang de circuler différemment tant que le bébé ne respire pas encore par les poumons.

Après la naissance, cette ouverture devient inutile et se ferme normalement spontanément.

Cependant, chez environ 1 adulte sur 4, elle reste partiellement ouverte : on parle alors de Foramen Ovale Perméable (FOP). Dans la grande majorité des cas, cela ne provoque aucun symptôme et ne pose aucun problème de santé.

Quel lien avec l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ?

Chez certains patients, notamment jeunes, cette petite communication résiduelle dans le cœur pourrait favoriser la survenue d’un AVC.

Dans ce contexte, les équipes de neurologie et de cardiologie du CHWM peuvent être amenées à explorer la présence d’un FOP et à se demander s’il a joué un rôle dans l’AVC. Le dépistage se fait par échographie cardiaque, généralement lors du bilan réalisé en Unité de Soins Intensifs de Neurologie.

Si, après concertation pluridisciplinaire entre neurologues et cardiologues, il est estimé que le FOP a probablement contribué à l’AVC, une fermeture du FOP peut être proposée afin de réduire le risque de récidive.

En quoi consiste l’intervention ?

La fermeture du FOP se fait par voie endovasculaire, c’est-à-dire en passant par un vaisseau sanguin, sans ouvrir le thorax :

Le médecin introduit un petit cathéter par la veine fémorale, située au niveau de l’aine. À l’aide de ce cathéter, il met en place une petite prothèse comportant deux disques. Ces disques sont déployés de part et d’autre de la cloison entre les deux oreillettes, côté gauche puis côté droit, de manière à rendre cette cloison étanche et à fermer définitivement la communication.

L’intervention se déroule en salle de cardiologie interventionnelle, sous contrôle d’imagerie et guidage par échographie transœsophagienne (une sonde placée dans l’œsophage pour mieux voir le cœur).

Elle a lieu sous anesthésie générale ou parfois sous anesthésie locale, selon les cas.

Un bilan pré-opératoire est effectué en hôpital de jour de cardiologie, puis le patient est hospitalisé en hôpital de semaine pour la réalisation du geste et la surveillance post-opératoire.

Une nouvelle expertise au service des patients

L’équipe médicale et paramédicale de cardiologie interventionnelle du CH William Morey s’est spécifiquement formée à cette technique de fermeture de FOP.

La réalisation, le 8 juin 2026, des trois premières implantations marque une étape importante dans le développement de la prise en charge des AVC chez le sujet jeune au sein de l’établissement.

Cette nouvelle activité permet :

- D’offrir aux patients du territoire une prise en charge spécialisée de proximité,

- De renforcer la coopération entre les services de neurologie et de cardiologie,

- Et de proposer une solution thérapeutique supplémentaire pour diminuer le risque de récidive d’AVC dans certaines situations.