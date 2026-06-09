80 bénévoles en action pour la journée verte de Champforgeuil.

Séances de ponçage, de peinture, de nettoyage, de fleurissement et de cuisine ont bien occupé les bénévoles pour la journée citoyenne à Champforgeuil ce samedi 6 juin.

Ils auraient pu dire : « mobilisons-nous et agissons ensemble sans distinction aucune pour rendre la commune agréable à vivre », tant les champforgeuillais s’étaient motivés pour faire de cette journée verte un moment convivial et profitable à la collectivité.

Le différents ateliers répartis dans la commune ont apporté avec les bénévoles un îlot de fraicheur communicatif à l’image du fleurissement du parc de la maison de loisirs, de la place des tilleuls, du ramassage des déchets le long des voies d’eau, du Champ Liard, des rues..., sans oublier le petit coup de jeune aux volets de la maison de loisirs, le traitement des bois du city stade...Les enfants ont tous eu une casquette bleue marquée Champforgeuil.

Madame le maire Annie Sassignol et Fanny Petton ont fait le tour des différents lieux où intervenaient des équipes.

Fort de ses 80 bénévoles, adultes mais aussi enfants qui ont tenu à accompagner leurs parents, il n’y a eu aucune difficulté à former des équipes comprenant des habitants, des élus et quelques agents de la commune pour intervenir dans les secteurs bien ciblés de la commune.

Madame le maire a récompensé les enfants qui ont participé à cette matinée. Elle leur a remis le diplôme de la journée citoyenne.

D’un côté on plante, de l’autre on ponce et on peint, plus loin on nettoie mais quand approche les midis, après l’effort, le réconfort avec un tour incontournable par l’atelier cuisine, un atelier important pour les brigades de la journée citoyenne qui ont œuvré tout le matin. C’est aussi l’opportunité de se retrouver pour un bon moment festif autour d’un repas offert par la municipalité.

C.Cléaux

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