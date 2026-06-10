Les jeunes Chalonnais à l'épreuve des sélections nationales U17 à Vaires-sur-Marne

Les jeunes rameurs ont acquis une précieuse expérience lors de ce week-end riche en expériences. Plus de détails avec Info Chalon.

Les 6 et 7 juin 2026, le bassin de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) accueillait les sélections nationales pour l'équipe de France U17 d'aviron. Les jeunes rameurs et rameuses venus de toute la France avaient rendez-vous pour tenter de décrocher leur place au sein de la sélection tricolore.

Les épreuves se disputaient sur 1500 mètres, en double ou en quatre barré. Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône (CAC) était représenté par trois jeunes athlètes : Violette Cadot, Théodore Acker et Arthur Vialle.

Engagée en quatre barré aux côtés de trois rameuses mâconnaises, Violette Cadot a réalisé un parcours encourageant. Après une belle prestation lors des séries qualificatives, son équipage est parvenu à décrocher sa place en finale. Dans une course très relevée, les jeunes rameuses terminent à la 6ème place. Un résultat insuffisant pour intégrer l'équipe de France, mais une expérience particulièrement enrichissante pour la Chalonnaise. Cette participation lui a permis d'élever son niveau d'exigence, de découvrir le travail au sein d'un équipage interclubs et d'acquérir une expérience précieuse pour la suite de sa saison.

De leur côté, Théodore Acker et Arthur Vialle défendaient les couleurs du CAC dans un double 100 % chalonnais. Après une première course qui leur a servi de véritable déclic, les deux rameurs ont su hausser progressivement leur niveau de performance. Course après course, ils ont gagné en confiance et en efficacité, jusqu'à obtenir leur qualification pour la finale. Ils y décrochent également une belle 6ème place, tout en devançant plusieurs bateaux qui les avaient précédés lors des premières confrontations. Bien que la qualification nationale leur échappe, leur progression au fil du week-end laisse entrevoir de belles perspectives pour la suite de la saison, qu'ils poursuivront ensemble en double.

Les regards sont désormais tournés vers le prochain rendez-vous important : les championnats de zone Sud-Est, qui se dérouleront à Vichy (Allier) du 12 au 14 juin 2026. Cette compétition constituera une étape décisive pour les équipages U17 en vue d'une qualification aux championnats de France.

Le Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône y engagera cinq bateaux :

v un double homme,

• un deux sans barreur homme,

• un quatre femme,

• un quatre mixte,

• un skiff.

Les U15 seront eux aussi de la partie avec deux échéances importantes. Ils participeront tout d'abord au championnat de zone Sud-Est en bateaux courts (double ou skiff), après avoir obtenu leur qualification lors des championnats régionaux. Les meilleurs équipages de chaque région de la zone s'y affronteront. Enfin, le dernier jour de compétition sera consacré à une régate de préparation destinée à travailler les bateaux longs en vue des prochains championnats de France.

Le CAC aborde donc ce nouveau week-end avec ambition et détermination, porté par les progrès de ses jeunes athlètes et l'espoir de décrocher plusieurs qualifications nationales.

(Photos gracieusement fournies par Ethan Chouraqui)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati