Les Insoumis de Chalon-sur-Saône lancent leur campagne d'inscription sur les listes électorales

À un an des présidentielles de 2027, les militants ont lancé une véritable campagne de terrain. Plus de détails avec Info Chalon.

À moins d'un an des élections municipales et alors que l'échéance présidentielle de 2027 commence déjà à se profiler dans les esprits, les militants de Chalon l'Insoumise n'échappent pas à la règle. De fait, ils ont décidé de passer à l’action.

Leur objectif : encourager les habitants à s'inscrire sur les listes électorales afin que chacun puisse faire entendre sa voix lors des prochains grands rendez-vous démocratiques.

Depuis plusieurs semaines, les militants multiplient les initiatives de terrain. Trois soirées de porte-à-porte ont ainsi été organisées au Plateau Saint-Jean. Un choix stratégique car le quartier est l'un des secteurs les plus peuplés de la ville. C'est également une démarche de proximité destinée à aller directement à la rencontre des habitants, à répondre à leurs interrogations sur les démarches administratives et à rappeler l'importance du vote dans la vie démocratique.

Point d’orgue de cette première phase de mobilisation : une permanence en plein air organisée samedi 13 juin après-midi au cœur du quartier. Sous un soleil estival, les militants avaient installé une table équipée d'un ordinateur afin d'accompagner concrètement les personnes souhaitant vérifier leur situation électorale ou procéder à leur inscription. Quelques boissons fraîches et des gâteaux étaient également proposés dans une ambiance conviviale, favorisant les échanges avec les habitants du quartier.

Cette opération était coordonnée par Sabrina Sari et Damien Saley, les deux élus d'opposition siégeant au conseil municipal de Chalon-sur-Saône au nom de l'Union Populaire du Chalonnais (UPC). Tous deux avaient conduit la liste UPC, soutenue par La France insoumise, lors des dernières élections municipales chalonnaises.

Pour les organisateurs, cette campagne dépasse largement le simple cadre administratif. Il s’agit avant tout de remobiliser des électeurs parfois éloignés de la vie politique et de rappeler que l'inscription sur les listes électorales constitue la première étape de la participation citoyenne.

«Nous voulons permettre au plus grand nombre de voter et de participer aux choix qui façonneront l'avenir du pays», nous explique Sabrina Sari. Une démarche qui s'inscrit déjà dans la perspective de l'élection présidentielle de 2027.

«Trop de citoyens découvrent au dernier moment qu'ils ne sont pas inscrits ou que leur situation n'est pas à jour», déplore Damien Saley, «notre rôle, c'est d'aller vers les habitants, de les informer et de leur donner les moyens d'exercer leur droit de vote».

De son côté, Sylvie Hérody, co-animatrice du groupe Chalon l'Insoumise avec Antony Bazir, assume pleinement cet objectif politique : «Pour faire gagner notre candidat», précise-t-elle avec détermination.

«L'inscription sur les listes électorales est le premier acte de la citoyenneté. Si l'on veut que chacun puisse peser dans les choix de demain, il faut commencer par s'assurer que personne ne reste à l'écart du scrutin», précise un autre militant.

Les militants entendent poursuivre leurs actions dans les semaines et les mois à venir, avec de nouvelles opérations de proximité dans différents quartiers de la ville afin de toucher le plus grand nombre d'habitants possible. Une campagne de longue haleine qui vise à convaincre les citoyens que chaque inscription compte et que chaque voix peut peser dans les échéances électorales à venir.

Pour Damien, cette campagne répond à un enjeu démocratique essentiel.

«Au Plateau (Saint-Jean), nous avons rencontré des habitants qui avaient des questions concrètes sur leur inscription. Cette présence de proximité permet d'apporter des réponses immédiates et de recréer du lien avec la vie démocratique», précise ce dernier.

Au fil de l'après-midi, plusieurs habitants se sont arrêtés pour obtenir des renseignements, vérifier leur inscription ou simplement échanger avec les militants présents. Des discussions qui ont souvent dépassé le simple cadre administratif pour aborder les préoccupations du quotidien et les enjeux politiques à venir.

Une campagne de terrain qui ne fait que commencer et qui devrait se déployer à l'approche des grandes échéances électorales.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati