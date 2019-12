Le Père Dominique Auduc dédicace son livre « L’Evangile prié et médité en slam »

Samedi 23 novembre 2019, à la Librairie Develay à Chalon-sur-Saône, le Père Dominique Auduc dédicacera son livre original et méditatif édité en 2019.

Le Père Dominique Auduc vient de faire paraitre, il y a quelques semaines, un nouveau livre dont il a le secret « L’Evangile prié et médité en slam ». Une méditation en slam sur des textes de l’Evangile des trois années liturgiques et des fêtes religieuses, avec une préface de Monseigneur Benoit Rivière, évêque du diocèse d’Autun

Un livre qui est une invitation à se risquer de parler de Jésus de manière simple et directe comme peut l’offrir le style Slam. Un livre qui rejoint les grandes traditions de prier de l’Eglise et du peuple juif. Une façon de connaître les lectures de l’Evangile de chaque dimanche et en lien avec la liturgie, en faisant entrer dans son slam, le paroissien anonyme tel que peut l’être l’homme humble, découragé ou joyeux. Une façon de se questionner, de s’interpeller, de se renvoyer à soi-même pour se faire accompagner par Jésus sur un chemin de spiritualité.

Une invitation à se risquer à parler de Jésus de manière simple et directe, sous les claquements des mots de Slam, une soif divine qui s’exprime et qui rejoint chacun.

Le Père Dominique Auduc est un véritable passeur de langages vers l’invisible, lui qui est prêtre du diocèse d’Autun et Aumônier national de l’Action Catholique Ouvrière.

JC Reynaud

Le livre est édité aux éditions Salvator

Le dédicace a lieu à la librairie Develay, place du Général de Gaulle, à Chalon-sur-Saône,

le samedi 23 novembre 2019 de 14h à 17h.