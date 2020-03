info-chalon.com vous donne la liste des restaurateurs qui proposent des plats à emporter

En lien avec l'UMIH Saône et Loire, nous vous proposons un tableau non exhaustif des professionnels de la restauration qui proposent leurs services, y compris la livraison.

A Lux, le restaurant Les Charmilles propose les livraisons uniquement pour les entreprises.

Le Bar les Capucines à Chalon sur Saône propose la livraison uniquement dans son quartier et assure de la vente à emporter .

A Virey le Grand, la Thaliette propose aussi de la vente à emporter.

Le Jardin des Saveurs, rue aux Fèvres propose des plats à emporter.

A Champforgeuil, le Capricio di Pippo propose la vente à emporter et la livraison.

Le Bourgogne, rue de Strasbourg à Chalon sur Saône propose la livraison de plateaux repas aux personnes âgées.

Chez Georges" situé à Moroges qui est ouvert 7/7 les soirs pour emporter des pizzas.

Made in Paolo à Chalon sur Saône propose les pizzas à emporter ou en livraison périmètre élargi Crissey ST Marcel,lux,St Remy,Châtenoy-le-Royal,Champforgeuil.7j/7 Midi et soir sauf le dimanche et lundi midi.

Le Resto, avenue Boucicaut à Chalon sur Saône , nous vous proposons pizzas, salades, sandwichs froids à emporter

CheesyBurger (steack haché 180gr + fromage au choix)

Merci de passer commande avant 11h00 pour le bon déroulement du service et éviter l'attente !

Le temps de s'organiser et on vous proposera un plat du jour par la suite...

Le Palet Vert Place Pierre Semard à Chalon sur Saône

Nous proposerons la livraison a domicile à partir de 10€ .

Nous vous informons que nous sommes ouvert de 5h à 21H 7J/7

Pour la livraison de pizza à partir de 11H jusqu'a 21H non stop

pizzeria LA BOTTEGA à Buxy propose des pizzas à emporter midi et soir.

Le restaurant Taj Mahal situé sur l'île saint Laurent 15 rue de Strasbourg. Nous faisons la livraison jusqu'à plus de 15km de Chalon de l'emporter -15% tarif réduit. Plus de renseignements au 0624275857



N'hésitez pas à nous faire suivre vos infos si vous êtes des professionnels de la restauration afin de vous épauler dans votre communication. Un courage à toutes et à tous dans cette épreuve.

L.G