Mercredi 25 mars 2020 à 19h30, mettez une bougie sur vos fenêtres !

La Conférence des Evêques de France a publié il y a quelques jours un message. Vous en trouverez ci-dessous quelques extraits. Il est destiné ''aux catholiques et à tous nos concitoyens''.

'' Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l'Etat nous appelle à laisser de côté nos divisions, et à vivre ce temps dans la fraternité. C'est pourquoi nous avons voulu que ce message, destiné en premier lieu aux catholiques, s'adresse aussi à tous nos concitoyens sans distinction.

Nous le faisons dans un esprit d'humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne a une mission spécifique dans ce monde, et qu'elle ne doit pas s'y dérober. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui partagent avec nous la foi en Dieu et la conviction qu'Il accompagne notre vie. Nous pensons enfin à tous ceux et celles qui ne croient pas, mais souhaitent que la solidarité et l'esprit de service s'accroissent entre les hommes.

A tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien des années déjà, notre humanité a l'intuition qu'elle doit changer radicalement sa manière de vivre. La crise écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait largement défaut jusqu'ici pour prendre ensemble les décisions qui s'imposent, et pour s'y tenir.

Osons le dire : l'égoïsme, l'individualisme, la recherche du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d'espérer que ce que nous vivons en ce moment convaincra le plus grand nombre qu'il ne faut plus différer les changements qui s'imposent : alors, ce drame porteur d'angoisse n'aura pas été traversé en vain.

Le Mercredi 25 mars à 19h30, un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s'y rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun.

Nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce geste est un signe d'espérance: celui de la lumière qui brille dans les ténèbres. »

