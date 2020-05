GROUPE GIRARDOT - "En cette période troublée, nous souhaitons vous adresser quelques mots afin de nous assurer de notre pleine mobilisation."

AUTOCARS GIRARDOT - VOYAGES GIRARDOT ORGANISATION

SELECTOUR VOYAGES GIRARDOT - VISIOTRAIN - GROUPE PIERRE GIRARDOT

Madame, Monsieur,

En cette période troublée, nous souhaitons vous adresser quelques mots afin de nous assurer de notre pleine mobilisation.

Sévèrement touchée durant cette crise, nos entreprises mettent tout en œuvre pour retrouver leur communauté.

Forts d’une implication centenaire, nous veillons à nous adapter à cette situation inédite qui implique une remise en question profonde de nos secteurs d’activités pour faire face aux défis nouveaux et repenser le tourisme ainsi que le transport local au travers de mobilités plus douces et d’un tourisme plus responsable, en phase avec les exigences nouvelles de notre société.

Pour cela, nous savons pouvoir compter sur des collaborateurs impliqués, des clients fidèles et des fournisseurs confiants qui donnent toute sa force à notre Groupe.

Soyez certains que nous travaillons ardemment pour être au rendez-vous et vous retrouver à nos côtés afin de reprendre les liens qui nous unissent depuis tant d’années

Bien cordialement

Philippe GIRARDOT Christophe GIRARDOT Pascal GIRARDOT