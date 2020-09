Le corps de Vincent Chatelet retrouvé ce samedi matin

Sa famille avait sollicité notre rédaction pour lancer un appel.

C'est un visage familier si vous fréquentez le Colisée à Chalon sur Saône. Vincent Chatelet avait disparu depuis mardi soir 19h. Il partait du Colisée avec sa moto et depuis sa famille était restée sans nouvelles depuis. Une battue était organisée ce samedi matin autour du domicile familial de Savigny sur Seille en présence d'une centaine de personnes. Son corps a été retrouvé peu de temps après. A ses parents, à sa famille et à ses amis, notre rédaction adresse nos condoléances les plus sincères. On gardera en mémoire Vincent, pour sa gentillesse et son dévouement permanent pour le Colisée et ses hôtes.