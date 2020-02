Coronavirus : l'OMS passe la menace à «élevée» à l'international

L'OMS a corrigé lundi 27 janvier son évaluation de la menace liée au virus apparu en Chine, la qualifiant d'«élevée» à l'international et non plus de «modérée», admettant avoir fait une «erreur de formulation» dans ses précédents rapports.