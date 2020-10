CORONAVIRUS - Couvre-feu national et état d’urgence en Espagne, l’Italie ferme les cinémas et les théâtres

Le gouvernement espagnol a annoncé un couvre-feu de 23 heures à 6 heures. En Italie, cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu’au 24 novembre. Les bars et restaurants, quant à eux, devront cesser de servir après 18 heures. En région parisienne, ces dernières heures ont connu un afflux soudain de nouveaux cas d'hospitalisation.