DEFENSE DE LA SANTE PUBLIQUE - Journée de mobilisation à Dijon

Journée de mobilisation nationale ce jeudi et la Bourgogne-Franche Comté n'échappera pas à la mobilisation du jour avec des rassemblements en début d'après-midi à Dijon et Besançon.

A l'appel de l'intersyndicale mais aussi de tous les Collectifs d'usagers et de défenseurs des services publiques, des rassemblements sont organisés partout en France ce jeudi pour une journée nationale de mobilisation. La question des déserts médicaux, de la crise des urgences, de la gestion des maternités, de la présence des services d'urgences, des fermetures des lits mais aussi la question des EHPAD ou encore de la situation de la psychiatrie en France, la liste se veut non exhaustive tellement la situation est tendue. Une journée qui vise à sensibiliser le gouvernement et les parlementaires qui doivent se pencher sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale en cours de discussion. Un rassemblement est prévu à 14H30 devant le siège de l'Agence Régionale de Santé à Dijon.

L.G