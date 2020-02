Le Comité Miss Bourgogne en deuil

La réaction de Rémy Rebeyrotte, député de saône et Loire

C'est avec beaucoup d'émotions que je vous annonce le décès de Notre Président Fondateur du Comité Miss Bourgogne , Michel MARINELLI... Il y a 28 ans en 1992 il avait créé le Comité Miss Bourgogne avec Madame Geneviève De FONTENAY, qui transmis le relais en 2010 à Miss FRANCE Organisation avec notre Directrice Générale Madame Sylvie TELLIER. Nous pensons beaucoup à toute sa famille. Michel laisse un grand vide au comité. On peut être fier de lui , pour sa gentillesse , son don de réunir les gens, son écoute. Tu vas nous manquer Michel.. La cérémonie pour son enterrement aura lieu samedi 18 janvier 11 h en l'église de Montceau les Mines.

C'est avec une profonde tristesse que j'apprends le décès de Michel Marinelli, Président fondateur du Comité Miss Bourgogne, homme d'une profonde humanité, qui a contribué à faire évoluer cette institution, mettant en valeur la France dans ce qu'elle a de mieux et la création Made in France. Il fut parmi les premiers à considérer que ces jeunes femmes, porteuses de l'image du Pays, devaient être à l'image de la société française et incarner la femme d'aujourd'hui, libre, indépendante, belle, intelligente et cultivée. On lui doit largement l'élection de deux Miss France venues de Bourgogne, deux femmes qui rassemblent pleinement ces qualités, deux caractères bien trempés, modernes et brillantes : Sonia Rolland et Marine Lorphelin, élue à Autun, deux très belles ambassadrices de notre région.



Merci Michel et condoléances à ton épouse, à ta famille, à la famille "Comité Miss Bourgogne", à tes proches et à tes amis.

