CORONAVIRUS. - En Bourgogne-Franche-Comté, 10 décès sont désormais à déplorer ce mardi 17 mars, soit 4 nouveaux depuis hier.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle encore que chacun doit adapter ses comportements en fonction de sa situation :

● Je n’ai pas encore été exposé au COVID-19 à ma connaissance: j’applique en permanence les gestes et comportements qui permettent de freiner l’épidémie.

Je reste chez moi et je limite mes déplacements au maximum (courses, essence...) et j’évite tous les rassemblements. J’applique les gestes barrières : je me lave régulièrement les mains, je tousse et éternue dans mon coude, j’utilise des mouchoirs à usage unique et les jette immédiatement, je ne salue pas les autres par une poignée de main ou par une embrassade, je respecte une distance de 1 mètre avec toute autre personne.

● J’ai été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 ou je vis avec un cas confirmé de COVID-19 : je m’isole et je surveille mon état de santé.

Je reste à mon domicile, je m’isole 2 semaines, je respecte scrupuleusement les gestes- barrières, je surveille ma température 2 fois par jour, je surveille l’apparition éventuelle de symptômes (toux, difficultés respiratoires, fièvre) et j’adopte le télétravail. Si des symptômes surviennent, je peux appeler mon médecin, mais je ne me déplace pas jusqu’à son cabinet, ni au laboratoire, ni aux urgences.

● J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 :

Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle mon médecin traitant et ne me rends pas directement au cabinet, aux urgences ou au laboratoire pour demander un test de dépistage : ces tests biologiques sont désormais réservés aux patients hospitalisés, personnes à risques, personnels soignants et premiers patients d’un regroupement de personnes vulnérables. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation.

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le SAMU- Centre 15.