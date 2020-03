CORONAVIRUS - 62 décès au total en Bourgogne-Franche Comté et 115 à ce jour en réanimation

Les efforts de tous les acteurs du soin pour faire face à l’épidémie sont sans relâche. Les cartes de la coopération et de l’innovation constituent des atouts encourageants.

Le COVID-19 est responsable de 62 décès en établissements de santé enregistrés dans la région ce 23 mars, alors que plus de 410 patients sont hospitalisés, dont 115 en réanimation. Ce sont 15 malades graves de plus qu’hier, d’où les enjeux de la coopération engagée activement à l’échelle de chaque groupement hospitalier de territoire (GHT), entre cliniques et hôpitaux qui se prêtent main forte dans l’objectif de mutualiser les compétences et les moyens matériels pour maximiser les capacités de prise en charge.

A l’heure où le virus circule activement dans l’ensemble des territoires de la région, à l’exception de la Nièvre où l’évolution de l’épidémie est moins rapide, la médecine de ville se mobilise également pleinement.

Plus de 1 200 téléconsultations

La médecine de ville relève en particulier assez massivement le défi de la web téléconsultation puisque depuis le 19 mars et le lancement du dispositif, plus de 850 médecins se sont d’ores et déjà portés volontaires pour proposer à leurs patients cette modalité de prise en charge.

Plus de 1 200 téléconsultations ont été assurées entre jeudi dernier et ce dimanche, dont 500 pour ce seul week-end.

Concrètement, l’outil (plateforme TELMI), offre au patient la possibilité de consulter via un smartphone, une tablette ou un ordinateur, sans installation particulière ni chez lui ni chez le médecin, le seul pré-requis étant la création par le médecin d’un compte nominatif. Le patient quant à lui doit juste contacter son médecin au préalable par téléphone.

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté souligne par ailleurs que la distribution des masques aux professionnels de santé est en cours, l’ensemble des acteurs de cette chaîne logistique travaillant pour optimiser cette répartition, la protection des soignants impliqués dans la prise en charge des patients demeurant la priorité.

Le rôle de chacun est crucial dans la course de fond engagée contre le COVID-19.