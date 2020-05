COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE : Des préconisations adaptées à chaque type de masques de protection

Ce 14 mai, 863 patients sont pris en charge dans les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté pour des formes graves du Covid-19, 95 personnes restant admises dans les services de réanimation.

Les épidémiologistes de Santé publique France comptent 956 décès en milieu hospitalier. Un peu plus de 2 900 sorties d’hospitalisation sont désormais répertoriées.

L’équilibre à tenir entre l’indispensable reprise de la vie sociale et économique et les précautions qui empêchent l’épidémie de repartir relève de la responsabilité individuelle et du défi collectif.

Plus de 21 millions de masques pour les soignants

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté souligne de nouveau l’importance des mesures de prévention à la portée de tous.

Dans certaines situations, et en complément des gestes barrières et de la distanciation physique, le port du masque de protection peut être un complément utile.

Les masques grand public sont soit à usage unique, soit réutilisables avec des conditions de lavage. Leur usage en population générale fait également l’objet de préconisations adaptées aux différentes situations (transports en commun, supermarchés, écoles...)

Les masques chirurgicaux et FFP2 restent réservés prioritairement aux professionnels de santé.

Depuis le début de l’épidémie, les officines de pharmacie et l’ARS ont assuré la répartition de plus de 21 millions