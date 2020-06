CORONAVIRUS : 10.682 tests réalisés en une semaine en Bourgogne-Franche-Comté

Le nouveau bilan des victimes des suites du Covid-19 s'établit à 1.717 décès en Bourgogne-Franche-Comté. Sur plus de 10 000 résultats de tests enregistrés dans tous les départements, moins d’une centaine se révèlent positifs. Environ 320 personnes, patients ou contacts, ont été invitées à respecter des consignes d’isolement.

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté :





Si sa circulation est désormais faible en Bourgogne-Franche-Comté, le virus reste présent, avec son potentiel de dangerosité. Ce qui doit inciter à ne pas oublier les gestes quotidiens pour se protéger et protéger les autres.



Ce 19 juin, les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge 173 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 12 en réanimation. 3 795 sorties d’hospitalisation sont enregistrées.



Depuis le début de l’épidémie, Santé publique France dénombre 1 034 décès en milieu hospitalier, 683 dans les établissements médico-sociaux.



Le dépistage est activement mis en œuvre dans tous les départements de la région. Les délégations départementales de l’ARS organisent en particulier, avec leurs partenaires et les professionnels de santé, des opérations d’information-consultations-tests, en direction des publics pouvant être confrontés à des difficultés d’accès aux soins.



Ces initiatives déjà conduites à Belfort, Sens, Lons-le-Saunier ou Luxeuil, sont par exemple en cours à Nevers ou Besançon et vont se dérouler dans les prochains jours à Chenôve ou Chalon-sur-Saône...



Au total à l’échelle de la Bourgogne-Franche-Comté et sur les 7 derniers jours, plus de 10 000 résultats de tests ont été enregistrés dans tous les départements, moins d’une centaine se révélant positifs.







Sur une même période de 7 jours, selon l’Assurance maladie, environ 320 personnes, patients ou contacts, ont été invitées à respecter des consignes d’isolement pour casser les chaînes de transmission du virus.

Depuis le 11 mai et la sortie du confinement, près de 250 signalements de situations en collectivités ou toute autre forme de regroupements de cas ont été opérés auprès de l’ARS.



Une trentaine sont en cours d’investigation, mais aucun, à ce stade, n’est identifié comme préoccupant par l’Agence Régionale de Santé.

La typologie de ces signaux ne varie pas : ils émanent majoritairement d’établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux (une vingtaine) et dans une moindre mesure du milieu scolaire, professionnel ou familial élargi...

Quant à la moyenne des hospitalisations pour Covid-19, elle s’établit ces derniers jours en-dessous d’une entrée par jour ; aucune nouvelle admission n’étant observée en réanimation.



Ces indicateurs doivent encourager à poursuivre sur la voie de la prévention du COVID-19 : les mesures barrières, la distanciation physique d’un mètre, le port du masque lorsque cette distance ne peut être respectée demeurent les clés de la lutte contre une reprise de l’épidémie. Chacun reste invité à se surveiller très attentivement et à contacter un médecin dès l’apparition du moindre symptôme, en vue d’un dépistage.