Coronavirus : 160 cas positifs en une semaine en Bourgogne Franche-Comté, l'ARS appelle à la prudence

Les établissements de santé de Bourgogne-Franche-Comté prennent en charge ce 7 août, 24 patients atteints de formes graves du coronavirus, dont 4 en réanimation.

4 066 personnes sont sorties d’hospitalisation.

1 062 décès sont désormais à déplorer en milieu hospitalier depuis le début de l’épidémie ; 653 en établissements médico-sociaux (source : Santé publique France).

Les indicateurs qui permettent à l’ARS de suivre l’évolution de l’épidémie doivent inciter à la prudence :

- Plus d’une entrée à l’hôpital par jour est observée en moyenne ces derniers jours dans la région

- Sur la dernière période de 7 jours, un peu plus de 18 500 résultats de tests ont été recensés, dont 166 se sont avérés positifs. C’est le nombre hebdomadaire de résultats positifs le plus élevé enregistré depuis la sortie du confinement en Bourgogne-Franche-Comté.

Tous les départements de la région sont concernés.