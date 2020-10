Le nombre moyen d’hospitalisations par jour s’élève désormais à 50, dont plus de 6 en réanimation.

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 23 octobre 2020 :





COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Chacun doit s’engager dans la lutte pour ralentir la progression du virus



La situation épidémiologique préoccupante de la région se reporte sur le système hospitalier, qui doit faire face à un flux continu de patients. Si trois départements sont désormais concernés par la règle du couvre-feu, tous les habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont appelés à prendre une part active à la lutte contre le virus.



La Bourgogne-Franche-Comté n’échappe pas à l’accélération de la circulation du virus observée à l’échelle nationale. La région affiche une incidence de près de 220 cas pour 100 000 habitants en population générale et de 200 /100 000 chez les personnes de plus de 65 ans, chiffre qui a purement et simplement doublé par rapport à la précédente période de 7 jours.



La Saône-et-Loire, le Jura et la Côte-d’Or, qui enregistrent des incidences encore supérieures, font partie des départements concernés par la règle du couvre-feu.



Le taux de positivité des tests, en hausse dans tous les départements, s’établit à environ 13% pour l’ensemble de la région.





Une moyenne de 50 hospitalisations par jour



La pression sur le système hospitalier se fait chaque jour un peu plus forte : le nombre de patients hospitalisés (470) a augmenté de plus de 60% par rapport à la précédente période de 7 jours.



Le nombre moyen d’hospitalisations par jour s’élève désormais à 50, dont plus de 6 en réanimation.



A ce stade, près d’une dizaine d’établissements de santé de la région, dont les CHU de Dijon et Besançon, ont activé leur plan blanc.



4 500 signalements de regroupements de cas ou situations en collectivité ont été opérés auprès de l’Agence Régionale de Santé depuis la levée du confinement.



23 clusters préoccupants sont en cours d’investigation, de traitement ou de suivi.





Des réflexes individuels, un défi collectif



Jeunes et moins jeunes, à la campagne comme en ville, en famille et entre amis… l’ARS Bourgogne-Franche-Comté en appelle plus que jamais à l’implication de tous, en tous points du territoire, pour relever collectivement le défi de limiter la progression de l’épidémie.



Les comportements solidaires et responsables sont la clé pour ralentir le virus, ne pas prendre de risque pour soi-même et ne pas exposer ses proches.



Ces gestes désormais bien connus sont à la portée de chacun : se laver les mains le plus souvent possible, maintenir une distance physique, porter le masque, aérer les espaces clos et réduire ses interactions sociales, en particulier en respectant la règle des 6 personnes maximum dans les rassemblements conviviaux.





TousAntiCovid : une nouvelle mesure barrière



L’application TousAntiCovid est désormais disponible. Mise à jour de StopCovid, enrichie par l’accès à des informations factuelles et sanitaires sur l’épidémie, cette nouvelle mesure barrière permet à l’utilisateur testé positif au covid-19 de prévenir immédiatement les personnes qu’il aurait pu contaminer durant sa période de contagiosité.



En regard, l’application alerte les utilisateurs qui ont pu être en contact rapproché avec cette personne testée positive au cours des derniers jours.



Cette information va leur permettre de s’isoler immédiatement et d’éviter de contaminer à leur tour de nouvelles personnes.



Plus l’application sera utilisée, plus vite les cas contacts seront alertés, plus nous aurons collectivement un impact sur le contrôle et l’évolution de l’épidémie.



En savoir plus sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé.