Acte 2 fête ses 10 ans et annonce sa nouvelle boutique

Dix ans déjà! Mercredi, en début de soirée, Acte 2, une boutique bien connue de la Rue aux Fèvres, à Chalon-sur-Saône, fêtait son 10ème anniversaire et s'offrait en cadeau une nouvelle adresse, un nouveau cocon flambant neuf à venir sur la Place Saint-Vincent. Plus de détails avec Info Chalon.

Mercredi, à 19 heures, alors que l'animation dans la Rue aux Fèvres retombait, à mesure que la lumière du jour faisait place à l'obscurité, une boutique était encore ouverte : Acte 2.



En effet, cette adresse bien connue du centre-ville de Chalon-sur-Saône, avec son intérieur chic et cosy, avait deux bonnes nouvelles à annoncer aux nombreux invités, —aussi bien des amis, des clients que des riverains — autour d'un cocktail et de quelques gourmandises.



Acte 2, située au 37 Rue aux Fèvres, propose, et ce depuis le 28 septembre 2009, des objets d’art dont certains sont en édition très limitée. Cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée où l’on aime chiner l’objet rare est, de l'avis de ses clientes et clients fidèles, lesquels ne tarissent pas d'éloges sur l'établissement, bien plus qu’un magasin de décoration, c’est une véritable galerie où les objets d’art se côtoient avec goût.



Vous l'avez compris, la 1ère nouvelle, ce sont les 10 ans de la boutique pour laquelle Sandrine Pierre, la gérante, mais aussi toute sa petite équipe, à savoir Méloanne, Sonia et Léony, se sont données corps et âme, avec ce souci minutieux de l'élégance, de l'accueil chaleureux et du conseil avisé et personnalisé, qui les caractérisent.



Des remerciements, Sandrine, dans son discours, en avait à foison, aussi bien à ses clients —sans qui cette aventure n'aurait pu continuer bien longtemps, à l'instar, hélas, de nombreuses autres magasins — «restés fidèles, toujours curieux de nouveautés», son équipe donc, «trois belles personnes qui ont toute (sa) confiance, (son) estime et (sa) reconnaissance», les nombreux artistes et créateurs, sa famille et ses amis «pour leur soutien indéfectible», avec une attention toute particulière envers ses enfants qu'elle aime, Léa, François et Raphaël, sans oublier son mari et son père «pour leur aide précieuse, travailleurs dans l'ombre, ô combien indispensables!»



Parlant de cette ancienne pharmacie, transformée en épicerie fine, ce qui deviendra plus tard «un formidable terrain de jeux» et «une source d'inspiration inépuisable», pour lequel elle aura «un véritable coup de cœur», la gérante invita de nombreux artistes à la rejoindre comme Régula Brotbek, Monique Rioud et Nikou, tout en résumant les 10 premières années d'Acte 2.



Le temps était venu pour Sandrine d'annoncer l'autre bonne nouvelle...



Apprenant, il y a quelques mois qu'une «jolie boutique» allait se libérer, à savoir La Suite, l'imagination débordante de celle-ci ne fit qu'un tour.



«Et si je reprenais ce lieu?», se demandait-elle.



Quelques semaines plus tard, le bail était signé.



«Ce n'était pas prévu mais la vie réserve des surprises, il faut savoir saisir les opportunités et écouter son instinct», dit Sandrine devant un parterre ravi par cette nouvelle.



Mais qu'allait devenir Acte 2?



Trop attachée à ce lieu, Sandrine a eu l'idée d'y créer un univers différent, totalement consacré... aux hommes!



«Et pourquoi les hommes n'auraient-ils pas droit à leur jolie boutique?», interrogeant son auditoire.



Pour faire court, la nouvelle boutique Place Saint-Vincent, qui ouvrira début mars, sera dédiée aux femmes «mais pas que» et la boutique de la Rue aux Fèvres sera quant à elle consacrée aux hommes «mais pas que», dès le début du mois d'avril, et c'est Léony qui sera aux manettes de ce Acte 2 version masculine.



Après les fêtes, courant janvier et ce jusqu'à la fin du mois de février, aura lieu un grand déstockage, «pour repartir de zéro» et permettre quelques travaux de rénovation.



Sandrine, qui promet de belles nouveautés pour le printemps et de nouvelles marques, part dès lundi pour Marrakech, l'occasion de «dénicher quelques merveilles».



Au nom de celles et ceux pour qui Acte 2 compte ainsi que toute l'équipe d'Info Chalon, nous lui souhaitons un agréable voyage sous le soleil!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati