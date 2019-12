La Bobine vous propose demain une soirée cinéma d'animation au Mégarama Axel

Demain soir, La Bobine vous donne rendez-vous au cinéma Mégarama Axel pour la projection de deux films d'animation, «J'ai perdu mon corps» et «Buñuel, après l'âge d'or». Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi soir, dès 19 heures, les cinéphiles de Chalon-sur-Saône et de ses environs ont rendez-vous au Mégarama Axel, au 67 Rue Gloriette, pour une soirée organisée, par La Bobine, l'association chalonnaise des amoureux du 7ème art, autour du cinéma d'animation.



Le 1er, «J'ai perdu mon corps» (2019), réalisé par Jérémy Clapin, sera projeté à 19 heures.



Synopsis :À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville , une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches, et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire…



Avec les voix de Hakim Faris, Victoire du Bois et Patrick D'Asunçao.



Ce film a reçu le Grand Prix de la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2019, le Grand Prix et le Prix du Public au Festival d’Annecy 2019.



Le 2ème long-métrage, en version originale sous-titrée, «Buñuel, après l'âge d'or» (2019), sera projeté à 21 heures. Il s'agit d'un film d'animation espagnol réalisé par Salvador Simó avec les voix de Jorge Usón, Fernando Ramos, uis Enrique de Tomás et Cyril Corral.



Synopsis :Suite au scandale de la projection de L’ÂGE D’OR à Paris en 1930, Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon Acin, va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film TERRE SANS PAIN et de retrouver foi en son incroyable talent.

Outre une mention du jury, ce film a remporté le prix de la meilleure musique originale dans la catégorie longs métrages à l'édition 2019 du festival international du film d'animation d'Annecy.



Pendant l'entracte,des chocolats glacés vous seront proposés.



Tarifs :

Pour les adhérents : 1 film : 5,20 euros - 2 films (+ chocolats glacés) : 10 euros

Pour les non-adhérents : : 1 film : 7 euros - 2 films (+ chocolats glacés) : 12 euros

(Crédits photos du film: ©Rezo Films & ©Eurozoom)

