Chalon-sur-Saône : Vivez un moment unique avec « Un Temps pour Soi »

Céline et Virginie sont « aux petits soins » pour vous!

Un temps pour soi....un institut situé au 1 bis avenue Jean Jaurès à Chalon sur Saône, dans le quartier de la gare où Céline et Virginie sont « aux petits soins » pour vous! Depuis 18 ans, elles mettent, à votre disposition, leur dynamisme, leur écoute, leur professionnalisme et leur expérience afin de répondre aux besoins de chacun. Toujours à l'affut de nouveautés, elles suivent régulièrement des formations afin de vous proposer les dernières techniques et innovations de leurs marques partenaires : Sothys, Mary Cohr, Cryo 21, Artdeco maquillage.

Facile d’accès (Parking à proximité et parking de la Gare de Chalon), dans un cadre moderne et spacieux, cet institut est adapté pour la convivialité. Toute l’équipe composée de Céline, Virginie est à l’écoute de la clientèle pour dispenser des conseils personnalisés et assurer les principales prestations : Soins détente, anti-âge, amincissement, raffermissement, massages détente… Découvrez des nouveautés comme le soin visage « Détox » de Sothys, issu de l’agriculture bio 1h15 pour retrouver une peau boostée, énergique, 100% ré oxygénée. Détente et éclat assuré !

Dans cet institut, on respecte les protocoles des soins et les marques de qualité telles SOTHYS, Mary Cohr. Céline et Virginie répondent à toutes vos attentes « beauté » en vous proposant les services suivants : Soins visage Soins Corporel Soins du dos Modelage de pierres chaudesGommage détente - Soins pour la Silhouette Maquillage Belle jusqu’au bout des ongles L’univers masculin ainsi que des soins consacrés à L’univers des enfants.

Laissez-vous guider par l’excellence des soins prodigués par cet institut qui vous propose également des conseils en image, tels que : Colorimétrie, test de draping, makeup, maquillage, Atelier couleurs, atelier morphologie… ainsi qu’une toute nouvelle méthode d’amincissement et de raffermissement par le froid « La CRYO 21… ».

Cet institut prône légalement l’utilisation de produits certifiés sans paraben, sans OGM basés essentiellement sur les concentrés de plantes et des huiles essentielles. Sa charte de qualité et de propreté, son service de journée continue sur rendez-vous et un accueil chaleureux en font un institut de référence à Chalon-sur-Saône.

L’Institut « Un temps pour soi » 1 bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône ouvert le lundi de 9 H 30 à 16 H, Mardi, jeudi, vendredi de 9 heures à 19 heures et le samedi de 9 H à 17 H (fermeture mercredi et dimanche) - Tél. 03 85 42 91 87

site www.institut-untempspoursoi.fr

Facebook https://www.facebook.com/untempspoursoichalon/?ref=settings institut un temps pour soi chalon

instagram : https://www.instagram.com/1tps71/

Publi-information