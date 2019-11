Coup d'envoi ce samedi du 16ème marché artisanal de Noël organisé par le Club de l'Île

Ce matin, avait lieu l'inauguration du marché artisanal de Noël, dans le gymnase Thévenin, à Chalon-sur-Saône. Il s'agit de la 16ème édition de cet événement organisé par le Club de l'Île. Plus de détails et tour d'horizon en photo des stands avec Info Chalon.

Ce samedi matin, 2 heures après l'inauguration du gymnase Thévenin, sur l'île Saint-Laurent, récemment rénové, c'était le coup d'envoi de 16ème édition du marché artisanal de Noël, organisé par le Club de l'Île.



Gilles Platret, maire de notre ville, est venu à 11 heures, inaugurer ce moment fort dans la vie culturelle Chalonnaise, à l'approche des fêtes de Noël.



Jean-Marc Jullien, «74 ans lundi», précise-t-il, est le président du Club de l'Île qui compte 44 membres et existe depuis 41 ans.



Jacqueline Rignault et Marc Benoît sont respectivement secrétaire et trésorier de cette association trés active du quartier Saint-Laurent et fondée en 1978.



Les membres du Club se retrouvent chaque mardi, de 14 heures à 18 heures, pour différentes activités comme des jeux de cartes, des lotos mais aussi pour des repas, préparer des sorties sans oublier la préparation du 16ème marché artisanal de Noël, lequel a lieu aujourd'hui, jusqu'à 19 heures , et demain, dimanche 17 novembre, jusqu'à 18 heures, dans le gymnase Thévenin, à Chalon-sur-Saône.



Le président de l'association nous apprend qu'il y a, cette année, 36 exposants dont 18 nouveaux.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati