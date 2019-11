Effets visuels stupéfiants avec ‘ēvolvō’

Dans le cadre du festival de danse Instances et de son focus Liban, l’artiste performeuse Yara Boustany, basée à Beyrouth, a enchanté le public de l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, avec ‘ēvolvō’ et ses jeux d’ombres et de miroirs donnant naissance à une fantasmagorie.