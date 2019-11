Nouveau soutien financier de Carrefour Chalon Sud à l’association LouXis

Après « Bouger sport et loisirs » en 2018 Carrefour Chalon Sud a organisé « Les Boucles du Cœur » en 2019 en faveur de l’association LouXis.

Vendredi, en début de soirée, Jean Chateau, directeur de l’hypermarché Carrefour Chalon Sud, a remis un chèque de 4 672 € à Céline Leduc, présidente de LouXis, en présence des responsables et des sympathisants de l’association. Heureux épilogue de l’édition 2019 de l’opération de solidarité « Les Boucles du Cœur », organisée durant plus de deux mois, de fin avril à fin juin, dans le commerce chalonnais. Cette année, Carrefour Chalon Sud aurait pu aider l’association sélectionnée au niveau national, à savoir Tout le monde contre le cancer, dont la vocation est d’améliorer le quotidien des malades, de leurs familles, des aidants. Mais une fois encore l’enseigne de la rue Thomas Dumorey a souhaité parrainer une association locale, en l’occurrence l’association san-rémoise LouXis, qui vient en aide à Louis, un enfant aujourd’hui âgé de 6 ans et demi, atteint du syndrome « X fragile ».

L’implication de tous

La remise du chèque a été l’occasion pour Jean Château de mettre en avant la mobilisation conjointe des clients et des collaborateurs de Carrefour Chalon Sud. Les bénévoles de LouXis n’ont pas non plus ménagé leurs efforts pour assurer le succès de l’opération, notamment en animant une vente de roses pour la Fête des Mères et des ventes de brioches, de pizzas et de tartes aux pommes, fabriquées par les pâtissiers et les boulangers de l’hypermarché. Les clients pouvaient également lors de leur passage en caisse arrondir leur ticket à l’euro supérieur. Cette somme importante va permettre de financer en partie les soins et les frais de garde de l’enfant, scolarisé à mi-temps à l’école Le Devoir. Il faut en effet savoir que la psychomotricienne et l’ergothérapeute dont a besoin le jeune Louis ne sont plus prises en charge par la Sécurité Sociale. L’achat d’un nouveau vélo et celui d’un logiciel permettant l’apprentissage de la parole sont également envisagés.

Deux rendez-vous au printemps 2020

Après avoir remercié Carrefour Chalon Sud pour son soutien financier, la présidente Céline Leduc a rappelé les prochains grands rendez-vous, programmés au printemps 2020. Le 17 avril les membres de LouXis vont tenir la buvette du loto organisé par Gen&Zic au Parc des Expositions. Le lendemain 18 avril l’orchestre Gilbert Drigon & Co se produira à la salle Pierre Baumann à Épervans au profit de l’association san-rémoise. Une nouvelle vente de boîtes de gâteaux de la biscuiterie Mistral est également prévue dans les mois à venir. Enfin la collecte de canettes et de boîtes de conserve en vue de les revendre aux établissements Desplat continue avec trois nouveaux donneurs : le Club Basket Buxynois, le CE du Géant Casino de Chalon et le CHS de Sevrey.

Gabriel-Henri THEULOT