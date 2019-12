Institution à part entière dans le paysage chalonnais, l’action « Des tulipes contre le Cancer », organisée pour la 19e année par les trois lions-clubs chalonnais, a connu ce lundi son épilogue avec la remise d’un don à sept bénéficiaires pour un montant total de 25 000 €.

« A récolte exceptionnelle, geste exceptionnel, mais aussi réception exceptionnelle ». Comme l’a souligné André Genot, past-président du lions-club Chalon Cercles d’Or et un des principaux responsables de l’opération, c’est dans le cadre solennel du salon d’honneur de l’hôtel de ville de Chalon que s’est déroulée lundi en fin d’après-midi la cérémonie de remise officielle des dons « Des tulipes contre le Cancer » 2019.

« Les lions sont ici chez eux » a rappelé en préambule Gilles Platret, maire de Chalon, qu’entouraient Joël Lefèvre et Evelyne Lefebvre, adjoints, et Bernadette Vellard et Jacqueline Gaudillière, conseillères municipales. Dans l’assistance on remarquait la présence de Janine Bertillier, fondatrice de l’opération en 2001, et de Claude Picot, actuelle responsable de la commission d’organisation, ainsi que celle du professeur François Girodon, médecin au service d’hématologie biologique du CHU de Dijon.

Un montant record...

Devant le succès de l’édition 2019 Gilles Platret a eu envie de révéler le montant inhabituel des dons mais a finalement laissé la charge de l’annonce à André Genot, se contentant d’indiquer « Je peux seulement vous dire qu’on a battu le record en terme de résultats, dû à l’activité des bénévoles, des agents de la collectivité... et de la météo ». « Comme vous avez pu le voir, l’année 2019 a été florissante et va nous permettre de distribuer un ensemble de dons pour une valeur globale de 25 000 € » a communiqué André Genot, avant de poursuivre « Il n’est pas courant qu’une association distribue une somme aussi importante. Traditionnellement, nous servons entre quatre et sept associations ou organismes, que nous sélectionnons pour leur implication dans la recherche et le traitement du cancer en général, sur notre territoire ou plus largement ».

Sept bénéficiaires en 2019

Les heureux bénéficiaires sont cette année au nombre de sept. Corasâone (2 500 €) pour des produits cosmétiques et des massages de bien-être. Rétinostop (2 500 €) pour la réalisation de films pédagogiques. Enfants et Santé (3 000 €). Toujours Femme (3 000 €) pour des soins de bien-être. L’hôpital privé Sainte-Marie (4 000 €) pour l’achat de quatre chevets réfrigérés. L’hôpital William Morey (4 000 €) pour l’équipement d’un lieu de rencontre parents-enfants. Le centre de recherches en hématologie du CHU de Dijon (6 000 €) pour le financement de la formation d’une doctorante.



Merci à tous

Auparavant André Genot avait adressé plusieurs remerciements. A la Ville de Chalon et plus particulièrement au maire Gilles Platret. Au personnel des services techniques, « qui depuis plus de 18 ans œuvre avec engagement et dévouement pour que notre belle opération ait le succès et la réputation qu’elle connaît encore aujourd’hui ». A tous les bénévoles, « membres ou non du Lions, qui nous apportent généreusement leur concours, en particulier pour la cueillette, opération exigeante et de longue durée ». Avec une mention spéciale aux élèves du collège Jean-Vilar.

Plus de 230 000 € attribués en 18 ans

André Genot avait également rappelé que « Des tulipes contre le Cancer » rentrait dans les cinq programmes du Lions International et que sur un plan national l’opération, qui dure depuis 1989, c’est 53 sites de plantation, 180 clubs, 4 millions de bulbes plantés annuellement et 1 million d’€ récolté en moyenne chaque année. En sachant qu’à Chalon c’est 3 clubs (Chalon Doyen, Chalon Cercles d’Or, Chalon Saocouna), 80 000 bulbes plantés annuellement et plus de 230 000 € attribués en 18 ans. Enfin André Genot avait annoncé qu’en 2020 les organisateurs « Des tulipes contre le Cancer » iront proposer des « contrats vases » aux entreprises, magasins et salons chalonnais durant la période de la cueillette.

Un partenariat qui continue

Pour sa part Gilles Platret, lors de son intervention, avait réaffirmé « La Ville restera continuellement partenaire de l’opération, une grande opération populaire, un moment de partage qui nous tient à cœur ». On ne change pas une équipe qui gagne... En 2020 la Ville de Chalon ainsi que le Grand Chalon seront encore aux côtés du Lions pour « cette action régulière depuis longtemps pour le bien commun ». D’ailleurs le 29 octobre dernier les 80 000 bulbes, représentant dix-huit variétés, ont d’ores et déjà été plantés dans le champ du Bois de Menuse mis à disposition par la Ville.

Gabriel-Henri THEULOT