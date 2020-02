Voeux et galette avec le comité de quartier du Carloup/République à Chalon

à la petite salle Marcel Sembat…

Le mois de janvier rime avec valse des voeux de nouvelle année et galette des rois. Des voeux qui ont été présentés, ce dimanche, petite salle Marcel Sembat, par Martine Martin, présidente du comité de quartier Carloup/République, Gilles Platret, maire de Chalon, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Bernadette Vellard et Jacqueline Gaudillière, conseillères municipales. Sidney Roussel, reine du 100e carnaval de Chalon, Manon Joseph, 1ere vice-reine, et les reines du quartier de la citadelle et de la commune d'Oslon se sont présentées à l'assemblée. Soixante-dix personnes ont levé leur coupe pétillante (avec modération) et ont dégusté la fameuse galette. Un moment de convivialité comme on les aime dans les quartiers de Chalon.