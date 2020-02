La galette des Rois appréciée à la Résidence autonome Robert Béduneau

Les résidents et le personnel de la Résidence autonome Robert Béduneau se sont rassemblés ce mercredi après-midi autour de la traditionnelle galette des Rois. Retour avec Info Chalon sur ce moment de convivialité.

Ce mercredi, à 15 heures 30, à la Résidence autonome Robert Béduneau, c'était l'heure de la traditionnelle galette des Rois pour les résidents et le personnel dont Audrey Ferrand, agent polyvalent, en cuisine, Ludovic Blanchot, le cuisinier, Françoise Clauvelin, son second, Isabelle Jacquemain, agent de restauration, et pour finir Nicolas Alain, agent technique.



Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et quelques élus, venus pour l'occasion, en ont profité pour présenter leurs meilleurs vœux à l'assemblée et remercier l’équipe de la résidence, aux petits soins pour les résidents de cet établissement.



Tour à tour, Ghislaine Benedet, responsable adjointe de la Résidence, Amelle Deschamps, adjointe au maire en charge des affaires sociales, et le maire ont ainsi pris la parole.



Par contre, contrairement à l'habitude, pas de discours de Thérèse Lourguioui.



Qu'à cela ne tienne, tout le monde a apprécié son verre de cidre, sa part de galette des Rois et chacun sa fève, comme ça, pas de jaloux!



Et ce n'est pas en particulier, la doyenne de la résidence et mère d'un certain adjoint au maire, Suzanne Lefèvre, — bientôt 104 ans! —, qui dira le contraire!



Étaient également présents, Bernadette Vellard, conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations de quartier, Jacqueline Gaudillière, conseillière municipale déléguée chargée des relations avec les clubs d'Anciens, et Joël Lefèvre, adjoint au maire en charge de la gestion de l'Espace public, pour ne citer qu'eux.

