Vernissage réussi pour l’exposition des œuvres d’Anita Molinéro

Une exposition à voir à l’Espace des Arts jusqu’au 01 mars !

Vendredi soir, à 18 heures 30, à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, se déroulait le vernissage de l’exposition des œuvres d’Anita Molinéro, en présence de Nicolas Royer, Directeur de l’Espace des Arts, assisté de ses collaborateurs et collaboratrices, Daniel Malingre Président du FRAC Bourgogne (Fond régional d’Art contemporain), Astrid Handa-Gagnard, Directrice du FRAC Bourgogne… et de nombreux sympathisants.

Une soixantaine de personnes sont venues contempler cette exposition réalisée en partenariat avec la FRAC de Bourgogne et qui sera proposée au public jusqu’au 1 mars dans l’enceinte de l’Espace des Arts, plus précisément dans l’espace situé à proximité de la billetterie.

« Sur cette exposition, il faut savoir que les œuvres composées par Anita Molinéro sont essentiellement réalisées à partir de matériaux "non-nobles", habituellement éloignés du monde de l'art et de l'exposition. Containers à poubelles, polystyrène, pots d'échappements, mousses industrielles ou plastiques composent sa palette de matériaux dérisoires, ordinaires et toxiques que l'artiste s'emploie le plus souvent à faire fondre pour créer ses sculptures. Confrontant le visiteur à l'aspect brut de ces matériaux, Anita Molinero refuse cependant l'esthétisme de leur pauvreté et préfère s'en tenir à témoigner d'une réalité matérielle crue. C’est suite au désastre écologique de la catastrophe de Tchernobyl et du nuage radioactif qui traversa l’Europe, qu’elle utilisera de nouveaux outils (pistolets chauffants, chalumeaux, produits chimiques) lui donnant un nouvel argument pour poursuivre son travail à l’aide de ce qu’elle qualifie d’"outils de la mort", dont les effets déforment de façon irréversible les matériaux »*

Info-chalon vous propose de découvrir quelques extraits du discours prononcés lors du vernissage par Nicolas Royer : « Bienvenue à tous. Je vous souhaite une belle année 2020. Nous avons la chance d’inaugurer dans cet espace l’exposition d’Anita Molinéro, une exposition à voir ici à Chalon grâce à notre partenariat, à notre amitié et notre complicité avec la FRAC de Bourgogne […] Vous dire que nous allons poursuivre ce partenariat et l’amplifier car nous avons déjà tracé quelques pistes ensemble et vous dire sans aucun secret que cet espace nous a semblé un petit peu réduit pour proposer des œuvres contemporaines à l’Espace des Arts. Il me semblait que la scénographie idéale pouvait être l’ensemble de cet espace public et c’est ce que nous allons travailler avec Astrid. Je vous remercie ! ».

Pour information : « Afin de réaliser ces deux sculptures, Anita Molinero a utilisé des chutes industrielles d'objets issus de l'industrie pétro-chimique, des rebuts présentant des défauts de fabrication, pour Sans titre (La rose), du polystyrène, pour Souvenir d'Oyonnax, des séparateurs de voies en plastique. C'est la place ordinaire de ces objets dans l'espace public et leur aspect industriel qui intéressent Anita Molinero. La toxicité du plastique, ici en partie fondu par la chaleur d'une flamme, est évoquée comme une donnée banale de notre environnement quotidien mais aussi dans sa dimension esthétique. C'est ce qu'évoque la cynique appellation de "souvenir" d'Oyonnax. Discret et sophistiqué, le séparateur de voies évoque notre société de l'industrie qui marque l'espace public par ses formes programmées et ses matériaux artificiels. Il n'y a pas de hasard dans ces formes instruites pour les besoins des politiques d'urbanisation. L'artiste, comme sculptrice, les met en valeur en les sortants de leur contexte, en leur enlevant leur fonction et leur banalité. Exposés à la façon d'un mobile aux couleurs dégradées qui évoque la sculpture moderne, les séparateurs de voies sont révélés dans une étrange pureté esthétique. De même, les trois blocs monolithiques éventrés de Sans titre (La rose) évoquent tout aussi bien un décor de film de science-fiction que des gisants ou des socles de sculpture »*

*Eléments tirés du dossier de presse.

Lors de cette soirée, on notait la présence d’Alain Rousselot Pailley candidat LREM investit pour les prochaines municipales.

J.P.B