Un spectacle étoilé qui a mis le public en apesanteur

La salle du Grand Espace a affiché complet !

Le concert spectacle de la Compagnie ‘Inouïe’ proposé au public chalonnais par l’Espace des Arts en coréalisation avec le Conservatoire du Grand Chalon, était de toute beauté, vendredi soir à partir de 20 heures dans la salle du Grand Espace.

Dans une salle comble, les musiciens, chanteurs, et techniciens du son ont transporté dans les années 60/70 le public, avec un voyage sur la lune confié à l’époque à la mission ‘Appolo 11’ de Neil Alden Amstrong.

Un voyage spatial plongé sur fond de bande musicale. Moment magique aussi, quand l’artiste funambule sur une courbe suspendue au-dessus des musiciens mime parfaitement les gestes en apesanteur d’un cosmonaute autour de sa navette. Beaucoup d’émotions également lors de la prestation de l’artiste suspendue qui interprète un chant lyrique et trouve son écho sur scène.

Les spectateurs d’ailleurs n’hésiteront pas à ovationner la compagnie comme il se doit.

Ce spectacle de Thierry Balasse (Régie Générale et lumières) accompagné par Fanny Austry (à la courbe suspendue), par Elisabeth Gilly (au chant), Mathilda Haynes (basse et chant), Stan Augris (batterie), d’Eric Lorher (guitare électrique), de Cécile Maisonhaute (synthétiseur et électroacoustique), de Thomas Leblanc (régie son façade) de Julien Reboux (régie de scène)… est une pure merveille.

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B