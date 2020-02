10 - 11 et 12 juillet 2020 : place au 30e rallye de la Côte Chalonnaise

Des voeux et des nouveautés, le 30e Rallye de la Cote Chalonnaise est bien inscrit au calendrier 2020 des catégories NPEA - VHC et VHRS.

Exit 2019 et son Rallye annulé. Les organisateurs du Rallye de la Cote Chalonnaise ont relevé les manches et le défi en programmant la 30e édition d’un rallye qui a largement sa place dans cet espace sportif automobile.

En présentant les voeux, Philippe Prouthaud, en associant son alter-ego Jacques Bertrand, tous deux à la présidence de l’association organisatrice, a voulu saluer les 65 bénévoles qui oeuvrent à la réalisation d’un tel rallye dont le bon et haut niveau n’est plus mentionner sinon de confirmer. L’accent a été mis sur les valeurs et la qualité de l’épreuve, tout en annonçant une nouveauté pour la 30e Edition qui aura lieu les 10, 11 et 12 juillet 2020.

Une nouvelle catégorie

En effet une nouvelle épreuve s’ouvre aux VHRS (Véhicule Historique de Régularité Sportive) dont la particularité, outre qu’il se déroule sur route fermée, les concurrents se doivent de respecter vitesse et distance moyenne au mètre près et à la seconde près. Une affaire de spécialiste, très spectaculaire, qui donnera du dynamisme supplémentaire au Rallye lui-même dont l’esprit essentiel est d’aligner des véhicules NPEA (National à Participation Etrangère Autorisée) et les VHC ( Véhicules Historiques de Courses). Tout un ensemble de catégories qui amènera, n’en doutons pas, de nombreux candidats lesquels bénéficieront de conditions d’engagement plus avantageuses.

Autre aspect évoqué pour cette édition 2020, le regroupement se fera uniquement au Parc des expositions de Chalon-sur-Saône. Plus de rassemblement sur la place de l’Hotel de Ville, les organisateurs ont souhaités cet allègement dans l’organisation permettant d’avoir un parc d’assistance plus concentré sachant aussi que le parcours a quelques modifications.

Un bon soutien des partenaires

Pour une telle réalisation il faut du soutien, matériel et financier. Pour preuve lors de ces voeux, la volonté des organisateurs de venir chez l’un des partenaires, en l’occurrence le Garage Renault Lanni à Châtenoy-le-Royal qui a ouvert ses locaux pour cette occasion.

Présence également d’autres partenaires entrepreneurs ou commerçants mais aussi institutionnels, tels le Grand Chalon avec la présence de Dominique Melin, vice-présidente, mais aussi la ville de Chalon-sur-Saône avec Dominique Rougemont et Pierre Carlot dans leurs délégations sportives.

Des autorités ravies de voir le Rallye reprendre force et vigueur sur les routes de la Cote Chalonnaise en 2020 et ses nouveautés qui s’implantent : « Ce sera un super rallye. » ont-ils unanimement souligné.

Soutien logique également de la part de Bernard Demeuzois, président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté et Vice-Président de la FFSA, lequel a tenu à remercier l’organisation pour son engagement et sa convivialité sur l’évènement 2019 : « Il faut enterrer de l’esprit cette image d’annulation véhiculée par l’extérieur. Votre rallye a une image de valeur sportive et vous y arriverez en 2020, d’autant que vous ouvrez une nouvelle épreuve. Je vous donne rendez-vous en juillet 2020. » Des mots Fédéraux qui rassurent, si besoin était, les organisateurs de ce Rallye de la Cote Chalonnaise, évènement marquant dans l’été. Cela valait bien aussi de partager galette et verre de l’amitié.

JC Reynaud