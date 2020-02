Nouveaux sur le marché : Découvrez les saveurs orientales du Liban et de la Syrie

Une cuisine méditerranéenne raffinée à souhait !

Installé seulement depuis 2 mois sur le marché du dimanche, face au 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, la société ‘Mezze traiteur’, spécialiste de la cuisine méditerranéenne raffinée est au service des amoureux des saveurs orientales afin de vous offrir des plats de traiteur pour l'organisation complète de vos réceptions, soirées, mariages, baptêmes, buffets, banquets…

Que ce soit en entreprise ou à domicile, l’équipe est toujours là pour vous servir. Les plats « fait maison » sont réalisés à base de produits frais et de qualité. Vous y retrouverez le goût et les saveurs des recettes traditionnelles libanaises et syriennes.

Ainsi découvrez les plats traditionnels tels que : Baba gannouj, fatouche, warak’enab, hommoss … (plats froids) et en plats chauds Batata harra, moussaka, fata’ir, kafta, Safiha… et de savoureux desserts.

J.P.B