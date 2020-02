Chalon-sur-Saône : Jusqu’à fin février, destockage massif avant travaux chez ‘Acte 2’ !

Le clin d’œil info-chalon.com

50% de remise sur tout le magasin, c’est ce que vous propose cette jolie boutique qui vient de fêter ses 10 ans d’existence et qui va procéder à des travaux de rénovations ! Aussi, jusqu’à fin février et avant les travaux qui débuteront prochainement (début mars 2020), c’est l’occasion de se faire plaisir ou offrir un cadeau original mais aussi trouver des articles uniques de créateurs.

« Acte 2 », 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, c’est une boutique très tendance à l’ambiance feutrée où l’on aime chiner l’objet rare. C’est bien plus qu’un magasin de décoration, c’est une véritable galerie où les objets d’art se côtoient avec goût. Vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy : Décorations, luminaires, accessoires, tableaux, créations originales d’artistes, mais aussi bijoux et vêtements de créateurs. Tous les styles sont représentés : tendance, décalé, urbain, bohème chic…

Avec ces remises là, dépêchez vous, les premiers seront les mieux servis !

Ce magasin est ouvert du mardi au samedi de 10 h à 12h et de 14 h à 19 heures et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 30. Renseignements : Tél au 03 85 91 16 90. N’hésitez pas à contacter la page Facebook du magasin ‘Acte 2’ et de visiter le compte instagram : concept storeacte2

(publi-information)