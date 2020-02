Le ballon de l'Élan Chalon par tirage au sort au profit de Handi'chiens

À l'occasion du match qui l'oppose, ce soir, à Le Mans Sarthe Basket, l'Élan Chalon et le Lions Club Saôcouna s'associent pour faire gagner par tirage au sort le ballon signé par tous les joueurs du club de notre ville, au profit de l'association Handi'chiens. Plus de détails avec Info Chalon.

Comme vous le savez probablement tous (ou presque), ce samedi, à 20 heures, au Colisée, l'Élan Chalon sera opposé à Le Mans Sarthe Basket (MSB).



À l'occasion de cette grande-messe du basket et du sport dans notre ville, le ballon signé par tous les joueurs du club de Chalon-sur-Saône est à gagner!



En effet, l'Élan Chalon et le Lions Club Saôcouna s'associent au profit de l'association Handi'chiens.



Créée en 1989 et reconnue d'utilité publique depuis 2012, cette association Loi 1901 a pour mission d'éduquer et de remettre GRATUITEMENT des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap, offrant à son bénéficiaire, enfant ou adulte, une meilleure autonomie ainsi qu'une plus grande liberté, tout en favorisant le lien social.



Le principe est simple, en rajoutant 1 ou 2 euros en supplément de votre billet pour le match, vous aurez ainsi la possibilité de gagner par tirage au sort ce ballon à nul autre pareil, avec la satisfaction de participer à une bonne cause.



Bonne chance à vous et bon match!

Allez l'Élan Chalon!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati