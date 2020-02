Le Rotary Chalon Saint-Vincent se mobilise contre le cancer

Des rotariens chalonnais ont participé samedi à l’action nationale Jetons Cancer.

Bien que le cancer soit la première cause de mortalité dans notre pays, il n’existe pas en France de journée nationale de collecte. Depuis 2015 le Rotary et son fonds de dotation Jetons Cancer innovent en réalisant une action simple : chaque premier samedi de février, des collectes sont organisées à l’entrée de grands magasins, au cours desquelles un jeton de caddie est remis contre un euro. Et c’est euro collecté est un euro pour financer l’achat de matériel dédié à la recherche.

En ce samedi 1er février des rotariens de Chalon Saint-Vincent se sont ainsi retrouvés à l’entrée de l’Intermarché Chalon pour proposer aux clients du supermarché chalonnais un jeton métallique collector. A la grande satisfaction du président Christian Verchère et de ses amis, en une matinée les cinq cents jetons mis en vente ont été vendus, et c’est donc la somme de 500 € qui va être versée au fonds de dotation Jetons Cancer.

« C’était la première participation du club à cette belle action. La somme est modeste. Mais ne dit-on pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières » a confié à Info Chalon le président du club service chalonnais. Avant d’ajouter « Un grand merci au directeur d’Intermarché Chalon pour son accueil et surtout un grand merci à la majorité des clients qui n’ont pas hésité à donner un euro pour une aussi noble cause ».

Gabriel-Henri THEULOT