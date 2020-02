'Change Me' à l'Espace des Arts cette semaine

Une pièce bouleversante qui replace la réalité, avec talent et sans ménagement, à la terrible place qui est la sienne.

Décembre 1993, Humboldt, Nebraska. Parce qu’elle ne s’était jamais sentie femme et qu’elle avait délibérément choisi d’être Brandon Teena plutôt que Teena Brandon, cette désormais figure de proue des revendications transgenres a été violée puis assassinée par ses propres amis lorsqu’ils prirent conscience de la dissimulation. Ce fait divers tragique a inspiré en 1999 un film d’une lucidité difficilement soutenableBoys don’t cry (les garçons ne pleurent pas), pour lequel l’actrice Hilary Swank a reçu un Oscar du Meilleur rôle féminin.

De cette pierre noire qui marque le difficile chemin d’une acceptation d’autres normes d’identités sexuelles, et d’un texte du XVIIe siècle, Iphis et Iante, d’Isaac de Bensarade, traitant trois siècles plus tôt d’une même problématique, est né le désir d’un spectacle magistralement mis en scène par Camille Bernon et Simon Bourgade. Une salle de bain, ouverte sur les secrets qui entourent l’identité d’Axel, un canapé où il/elle picole en compagnie de deux adolescents aussi hétéros qu’abrutis et avec lesquels il/elle se risque à parler de sexe et de filles, une voiture, où l’incandescence amoureuse des alexandrins de Bensarade dit en mots troublants la vérité des sentiments et la contrainte d’un corps qui suit un autre chemin. On croisera aussi la mère, – qui n’acceptera que trop tard –, la petite amie d’Axel, la condescendance de la police, l’orage et la fureur de vivre. Une pièce bouleversante qui replace la réalité, avec talent et sans ménagement, à la terrible place qui est la sienne.