Le domaine Sarrazin Michel et fils mis en avant à la dégustation de la JCE de Chalon

Organisé par la Jeune Chambre Economique de Chalon, le rendez-vous « Autour du 20 du mois, un vin du coin » a fait étape jeudi dernier au bar La Pompe à Bière.

Anne-Gaële Saint-Olive, responsable de la commission d’organisation, Pascal Renaud, patron du bar La Pompe à Bière, et Jean-Yves Sarrazin, un des propriétaires du Domaine éponyme, avaient jeudi soir le sourire. La dégustation de vins organisée dans le cadre de l’action « Autour du 20 du mois, un vin du coin » a été une pleine réussite. « C’était la troisième et chaque fois il y a de plus en plus de monde. Aujourd’hui nous sommes au moins une quarantaine » s’est réjoui Anne-Gaëlle Saint-Olive.

Trois blancs et deux rouges

Pascal Renaud et Jean-Yves Sarrazin avaient décidé de faire découvrir aux participants trois blancs et deux rouges, tous millésimés 2018. D’une part un Bourgogne aligoté « Charnailles », un Givry 1er cru blanc « Champs Lalot » et un Givry blanc « Les Grognots ».

D’autre part un Givry rouge « Sous la Roche » et un Givry 1er cru rouge « Champs Lalot ». Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, « Autour du 20 du mois, un vin du coin » a pour objectif de promouvoir un vigneron de la Côte chalonnaise dans un bar de Chalon, tout en faisant un peu parler de la Jeune Chambre Economique.

L’action est programmée chaque mois et on connait d’ores et déjà la date et le lieu du prochain rendez-vous. La dégustation se déroulera le vendredi 20 mars à partir de 19h 30 au Koncept, bar situé 2 place du Collège. L’invité sera le Domaine Laurent et Romain Pillot de Mellecey.

Gabriel-Henri THEULOT