«Mickey and the Bear» jeudi au Mégarama Axel

La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel, jeudi soir, pour la projection de «Mickey and the Bear», premier long-métrage de la jeune réalisatrice américaine Annabelle Attanasio, ou le récit d'une adolescente aux prises avec un père toxique. Plus de détails avec Info Chalon.

Demain, à 19 heures et 21 heures, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine vous donne rendez-vous au Mégarama Axel pour «Mickey and the Bear», un drame indépendant réalisé par Annabelle Attanasio qui nous brosse le portrait doux amer d'une Amérique rurale et patriarcale, vu à travers le destin d’une jeune femme vivant sous le joug d'un père toxique.



Synopsis:Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la lourde responsabilité de s'occuper de son père, un vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se présente de quitter le foyer pour de bon, elle fait face à un choix impossible...



Avec Camila Morrone, James Badge Dale et Calvin Demba.



Doté d'une intrigue âpre et trouble, d'une réalisation élégante dans l'atmosphère singulière du Montana ( avec ses reliefs et ses lumières) et d'un jeu d'acteurs subtil, «Mickey and the Bear» s'avère très émouvant.



(Crédits photos : © Wayna Pitch)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati