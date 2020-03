Les amateurs étaient au rendez-vous pour le RISE Festival au Mégarama Axel

Pour la première fois, le RISE Festival se tenait à Chalon-sur-Saône et autant le dire tout de suite amoureux de la nature et amateurs de la pêche à la mouche ont apprécié cette soirée qui se tenait au Mégarama Axel. Plus de détails avec Info Chalon.