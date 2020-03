Le Centre Hospitalier de Chalon sur Saône renforce ses moyens de prise en charge ambulatoire dans le cadre du COVID-19

En fonction de l’évolution de l’épidémie et des différentes directives recommandées par l’Etat et les services de santé, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône modifie et adapte l’accueil de ses patients.