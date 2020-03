MUNICIPALES - La réaction d'Alain Rousselot-Pailley et Ensemble Chalon

Ensemble Chalon remercie les chalonnaises et les chalonnais qui ont apporté leurs suffrages à notre liste.

Malgré un contexte très difficile, l’élection municipale à Chalon s’est déroulée dans de bonnes conditions, et donne toute la légitimité à Mr Platret et à son équipe pour la nouvelle mandature qui commence.

Avec mes colistières et mes colistiers, nous avons pu proposer avec dignité et avec courage, un projet progressiste que nous pensons nécessaire pour une ville d’avance. Nous aurons à cœur de porter nos valeurs au sein du conseil municipal et du conseil communautaire.

Mais l’urgence est de se préoccuper de la crise sanitaire sans précédent, et de faire nation pour protéger les plus vulnérables. Nous appelons le chalonnaises et les chalonnais à respecter sans détour les consignes des autorités publiques.

Alain Rousselot Pailley

Conseiller Municipal