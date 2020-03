CORONAVIRUS - 27 personnes hospitalisées à Chalon sur Saône

185 personnes, dont 32 dans un état grave étaient hospitalisées lundi soir en Saône et Loire.

Communiqué de la Préfecture de Saône-et-Loire :

Lundi 30 mars, selon l'Agence régionale de santé, 185 personnes, dont 32 avec des formes graves nécessitant une prise en charge en réanimation, étaient hospitalisées dans les centres hospitaliers de Mâcon (99), Chalon-sur-Saône (27), Le Creusot (20), Paray-le-Monial (35), Montceau-les Mines (2) et Autun (1). Quarante-trois personnes étaient décédées depuis le 12 mars des suites du Coronavirus-Covid19 dans le seul milieu hospitalier à Mâcon, Chalon-sur-Saône, au Creusot et à Paray-le-Monial.

Parallèlement, 167 personnes sont sorties d'hospitalisation pour rejoindre leur domicile. Ces personnes ne sont pas forcément totalement guéries, mais sont suffisamment à même de continuer leur convalescence chez elles avec un suivi médical de proximité par l'hôpital ou un médecin de ville, car leur état de santé ne présente plus d'inquiétude.

Dans un contexte de crise sanitaire, les associations d'hébergement d'urgence, d’hébergement d'insertion et de logement adapté se sont organisées pour assurer la continuité de la prise en charge des publics vulnérables.

Le 115 poursuit sa mission auprès des publics en difficulté en lien avec les équipes de la Croix- Rouge et de l'association Le Pont sur l'ensemble du département. Il en est de même pour les services mandataires à la protection judiciaire; mandataires privés et préposés d'établissement, qui assurent la continuité de la prise en charge des majeurs protégés. Les équipes assurent un contact permanent pour maintenir le lien et résoudre les difficultés que les personnes suivies peuvent rencontrer.

Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire, salue le travail réalisé avec engagement et sens du service par ces professionnels mobilisés auprès des publics vulnérables avec l’aide de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS).