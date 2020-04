LIVRAISON A DOMICILE - La couturière chalonnaise Sophie Gignac vous confectionne vos masques

Ne trainez pas à les commander ! Le délai est déjà de deux semaines !

L’atelier Sophie Création et Retouche, suite au confinement, a changé temporairement son activité pour se consacrer à la fabrication de masque barrière conformément aux recommandations de l’afnor. En effet, ceux-ci doivent être d’une dimension particulière, être cousus dans un tissu spécifique et avoir deux bandes élastiques à l’arrière de la tête pour assurer sa bonne tenue. Sophie confectionne pour les particuliers, mais de plus en plus pour les entreprises et les associations qui préparent le déconfinement et qui veulent protéger leurs salariés - 5 euros le masque

Sophie Création et Retouche, 8 impasse Paul Valery à chalon. 0385418074

[email protected]