CORONAVIRUS - Vous êtes en nombre à nous avoir interrogé sur l'organisation chalonnaise... la réponse vient de tomber !

Depuis quelques semaines, il ne passait pas une journée sans que nous ne recevions par mail ou SMS... et même dans notre boite postale ! des interrogations sur les modalités face au coronavirus à Chalon sur Saône. Des messages nous ont même accusé de pratiquer l'omerta face au virus ! C'est dire l'ampleur d'une certaine paranoïa ! La réponse à toutes vos interrogations est donc tombée ce jour par communiqué de presse, adressé par la ville de Chalon sur Saône. Détendez-vous donc ! Les masques seront distribués officiellement à partir du 8 mai dans vos boites aux lettres... du moins un premier ... et puis c'est un dispositif qui est mis en place afin d'équiper votre foyer de manière complémentaire à partir du 9 mai ! Attention sous réserve que les commandes effectuées par la ville de Chalon soient livrées à temps !

Allez restez-zen ! Info-chalon.com n'a pas l'habitude de jouer l'omerta ... et encore moins sur ce sujet ! Il fallait juste attendre la communication officielle.... Et bons préparatifs psychologiques de déconfinement à toutes et à tous !

Laurent Guillaumé