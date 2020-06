Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : ‘Game Ever’ le professionnel de la réparation de consoles et manettes de jeux-vidéo

Découvrez aussi de nombreux goodies…

Ouvert seulement depuis 3 semaines, au 29 rue Aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, vient de s’installer un magasin de réparation / vente goodies et culture Geek à l’enseigne « Game Ever ». Dans ce beau petit magasin de réparation de consoles et de manettes de jeux-vidéo, vous y trouverez de nombreux objets dérivés liés au monde ludique.

Emilien, technicien, connait bien tous les soucis techniques et les pannes des différentes consoles de jeux et des différentes manettes. Ce professionnel vous propose des dépannages qui n’excédent pas 24 ou 48 heures. ‘Game Ever’, c’est l’assurance d’être rapidement dépanné ! ».

Le magasin ‘Game Ever’ est ouvert du mardi au samedi de 10 H 00 à 12 H 00 et de 14 H à 19 H. Renseignements : Tél au 06 48 73 29 14 et site internet [email protected]

Publi-information

J.P.B