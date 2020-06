L'heure de la reprise est annoncée pour nos restaurants (10) - Réouverture du Restaurant « Chez Jules » ce vendredi

Un établissement dont la réputation n’est plus à faire !

Le restaurant ‘Chez Jules’, affiche une cuisine traditionnelle innovante, fait maison, avec des produits du terroir ! La petite touche de créativité du chef ravit les papilles. Haut lieu de la gastronomie, situé au cœur de l’île Saint Laurent, ce restaurant offre un cadre cosy. Stéphanie et Jérôme Ruget vous accueillent dans leur établissement tout en ayant tenu compte et respecté l’ensemble des règles de sécurité mise en vigueur pour lutter contre la propagation du Covid 19.

Ce restaurant qui figure sur le Guide du Routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint Laurent. Et pour cause, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules », avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant.

Le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Info-chalon.com a poussé les portes de cet établissement bien connu de tous pour la qualité de sa cuisine. Dans son chaudron, Jérôme, le Chef, assisté de son second Justin, mitonnent des petits plats qui font la réputation de son restaurant et présente à sa clientèle des menus à 17 euros, 21 euros et 28,90 euros (plats, du menu à 21 euros) :

Dans une ambiance très chaleureuse où la décoration rappelle la douceur du printemps tout est fait pour que vous passiez un bon moment en couple, en famille ou entre amis. Le restaurant dispose de deux salles pour plus d’intimité et assure deux services le week-end (samedi). L’établissement propose également un service traiteur avec plats à emporter.

Restaurant Chez Jules 9-11, rue de Strasbourg 71 100 Chalon-sur-Saône. Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 12 h à 13 h 30 et 19 h à 22 h, fermé le jeudi et le dimanche. Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34.

Publirédactionnel