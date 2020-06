Une pièce de monnaie 100% chalonnaise vous est proposée à l’ occasion du 30e anniversaire de ‘L’atelier bijou Créatif’

Créée en l’an 540, cette pièce descend de la lignée de la famille de Charlemagne !

La jolie boutique de ‘L’atelier bijou Créatif’ est présente à Chalon-sur-Saône depuis 30 ans maintenant. Les créatrices Audrey Ravel et Laëtitia Leclercq (sa fille) vous accueillent dans un lieu où se côtoient murs en terre, fontaine et des pierres naturelles. Installées au 32 Rue aux Fèvres, ‘Artisans des Métiers d’Art’, elles vous proposent des créations personnalisées, transformations et réparations en or ou argent avec ou sans pierres naturelles.

A l’occasion du 30ème anniversaire de son établissement, Audrey a décidé de proposer à sa clientèle la reproduction d’une pièce 100% chalonnaise qu’elle peut également monter à votre demande soit en pendentif, en boucle d’oreille, en bracelet, bague… soit en argent, soit en or, soit encore en or gris ou or rose.

Petite explication historique sur la création de cette pièce chalonnaise :

« La création de cette pièce de monnaie typiquement chalonnaise est datée de l’an 540 à la demande de l’Evêque Etienne. En effet, c’est suite à sa demande, que des pièces ont été frappées afin de servir de monnaie d’échange lors des grandes foires chalonnaises qui se déroulaient en ce temps là, à côté de la Cathédrale Saint Vincent. De ce fait, les Ducs de Bourgogne avaient décidé que cette pièce serait réalisée sur l’Île Saint Laurent d’où le quai de la monnaie. Ils frappèrent d’ailleurs cette pièce chalonnaise jusqu’en l’an 1500.

La particularité de cette pièce est qu’elle est liée à Lothaire fils de Louis IV d’Outre Mer et de Gerberge de Saxe qui avaient été tous deux exilés en Angleterre. Lothaire (mort en l’an 986) qui est également arrière-arrière petit fils de Charlemagne va perpétuer la production de cette pièce typiquement bourguignonne quand il sera nommé roi de France en 954. Alors cette pièce est vraiment très intéressante car elle représente la France, l’Angleterre, Charlemagne par la descendance mais aussi Hugues Capet (mort en l’an 996) car les capétiens ont continué ensuite la production de cette pièce.

J’ai eu la chance, il y a quelques années, d’avoir 22 pièces originales dont certaines étaient en or et d’autres en argent et qui m’avaient été prêtées par Monsieur De Fretier de la Banque de France. C’est ce dernier qui m’avait alors donné le droit d’en faire des reproductions (moule) pour en faire des bijoux en précisant bien qu’il s’agissait de reproduction. C’est donc ce que je propose aujourd’hui à ma clientèle à l’occasion du 30e anniversaire de mon magasin ! ».

Lors de cette soirée anniversaire, on notait la présence de Caroline Sebelon, manager Centre ville à la Mairie de Chalon-sur-Saône.

J.P.B