Le RTC prépare activement la prochaine saison

Découvrez les nouvelles recrues !

Concernant la saison 2020 - 2021, si le calendrier des oppositions devrait être connu avant la fin du mois, la Poule (3) et la date des rencontres pour les phases régulières et finales de Fédérale 3 et d'Excellence B sont déjà connues.

Concernant la Poule 3 on échange le RC Metz contre le Strasbourg AR et concernant le début du championnat, il est fixé au dimanche 13 septembre 2020. Sur les effectifs du groupe séniors, sur la soixantaine de licences de la saison 2019 - 2020, la douzaine d'arrêts/départs sera compensée par une vingtaine d’arrivées/retours.

Le RTC peut vous annoncer l’arrivée de 5 nouveaux joueurs:

Simon PAGES 32 ans Ailier/Arrière (Beaune),

Vincent MENNWEG 22 ans 3ème ligne aile (Espoir Dijon),

Sacha GOLUBOWSKI 22 ans Pilier (Nuits),

Manu GRUET 19 ans Centre (Caen),

Thomas GRENERON 22 ans Ailier (Châtenoy).

Il convient d’ajouter 13 juniors qui montent Enzo CIBIN (pilier), Tom RATEAU, Justin MAZEAU (arrière), Louis SIMONATO, Nicolas BOULAY, Jules GOUX (2ème ligne), Bastien HUMBERT, Nassim MOUTACHAOUIQ, Tavearai AMARU (pilier), Justin GUY (demi de mêlèe), Augustin BERNARD, Lucas JACQUOT, Simon SAUNIER (3ème ligne).

Ainsi que les retours de longues blessures, Mimi MARTIN (3ème ligne), Bastien GRILLOT (ailier) et Paul MANDE (3ème ligne).

Le RTC version 2020 – 2021 informe ses supporters qu’il se donne les moyens de ses ambitions pour la poursuite de ses objectifs.

J.P.B