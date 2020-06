Lutte contre l’illettrisme  : Le Rotary Chalon Saint-Vincent aide financièrement l’association PEL’MEL

Pour la seconde année consécutive le Rotary Chalon Saint-Vincent aide l’association PEL’MEL dans sa lutte contre l’illettrisme.

Christian Verchère, président du club Chalon Saint Vincent, a écrit jeudi le dernier chapître de la Dictée du Rotary 2020 en remettant un chèque de 494 € à Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL, association chalonnaise qui a pour but de lutter contre l’illettrisme en aidant des adultes en difficulté avec l’écrit à acquérir les savoirs de base nécessaires pour être autonomes dans la vie quotidienne. Une somme qui représente le montant des bénéfices réalisés au cours de l’action, qui s’est déroulée le 8 février dernier à la salle du Bicentenaire de Fragnes-La Loyère en partenariat avec la municipalité locale.

Une remise de chèque initialement programmée mi-mars et reportée en raison de l’épidémie de Covid-19. « Pour nous c’est un soutien financier énorme. On vous remercie de tout cœur » a déclaré la présidente de PEL’MEL, autrement dit Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire, qui était accompagnée par Annick Morel, membre du bureau. Interrogée par Info Chalon Danielle Berthier a indiqué que cet argent allait servir à acheter notamment des manuels d’apprentissage ainsi qu’un tableau blanc. Il faut savoir que PEL’MEL s’occupe chaque semaine d’une centaine d’apprenants.

Reconduite en 2021

Auparavant le président Verchère avait rappelé que la Dictée du Rotary 2020, action nationale dont l’objectif est de sensibiliser la population sur l’illettrisme, avait été un véritable succès avec la participation de quatre-vingt treize personnes et n’avait pas manqué de remercier Alain Gaudray, maire de Fragnes-La Loyère, présent à la remise du chèque, pour son implication. Prenant à son tour la parole, Philippe L’Hostis, responsable de la commission d’organisation, avait annoncé que la Dictée du Rotary serait reconduite en 2021 et qu’elle serait encore une fois organisée au profit de PEL’MEL.

Gabriel-Henri THEULOT