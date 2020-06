Coronavirus :  Le Rotary Chalon Saint-Vincent offre un millier de masques au Secours Populaire 

Troisième bénéficiaire de l’action « Masques solidaires » du Rotary Chalon Saint-Vincent : l’unité locale de Chalon de la Croix-Rouge Française.

Parmi les actions inscrites au calendrier 2019-2020 du rotary-club Chalon Saint-Vincent celle-ci n’était pas prévue. Le président Christian Verchère et ses amis étaient loin d’imaginer que dans le courant du printemps ils remettraient plusieurs milliers de masques chirurgicaux aux responsables de trois associations chalonnaises d’aide humanitaire. Mais le Covid-19 est passé par là, provoquant une pandémie sans précédent.

Profitant d’une opportunité offerte par leurs homologues de Béziers, qui centralisaient une commande de plusieurs centaines de milliers de masques les membres du club service chalonnais ont ainsi réalisé une action intitulée « Masques solidaires ».

Une action qui a connu son épilogue avec la remise de mille masques chirurgicaux à l’unité locale de Chalon de la Croix-Rouge Française. Au cours d’une réception, qui s’est tenue dans les locaux flambant neufs du 13 rue Claude Perry, en présence de Pierre Desray, président délégué régional, et Camille Monnot, président de l’unité locale, ainsi que celle de Christian Verchère, président, Danièle Pierre-Guy, présidente élue, Claude Mennella, membre de la commission d’organisation, et Gaby Theulot, responsable communication du Rotary Chalon Saint-Vincent.

Des masque bien utiles

Occasion pour Camille Monnot de rappeler que la Croix-Rouge était la seule association qui à Chalon n’avait pas fermé pendant le confinement et d’indiquer que tous ces masques allaient servir à améliorer la sécurité des bénévoles du SAMU Social et celle des participants aux postes de secours et aux séances de formation qui reprennent en cette fin juin.

Après la fédération de Saône-et-Loire du Secours Populaire Français et Emmaüs Chalon c’était donc au tour de l’unité locale de Chalon de la Croix-Rouge Française d’être l’objet d’un don de masques de la part du Rotary Chalon Saint Vincent. Un geste multiplié par trois et qui a valu dans un SMS envoyé à l’un des membres du club les félicitations du sous-préfet de Chalon Jean-Jacques Boyer, tenu au courant de l’action.

G.H.T.